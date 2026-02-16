Astăzi, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai

Comisia Electorală Centrală a anunțat că astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. În această perioadă este prevăzută constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare, actualizarea și publicarea listelor electorale, informarea alegătorilor și instruirea funcționarilor electorali, organizarea votării și totalizarea rezultatelor scrutinului.

Conform prevederilor legale, perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor.

Vă reamintim că, alegeri locale noi vor avea loc în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv comuna Frumușica, raionul Florești și referendumlocal privind revocarea primarului va avea loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.