Republica Moldova: „finita la comedia”, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Echipa delegată de Forul olimpic de la Chișinău, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 a revenit acasă, respectând cu strictețe principiul olimpic „…importantă este participarea”, ca și de la celelalte șapte ediții la care a participat anterior.

Astfel, cel mai „onorant” loc ocupat de sportivii „noștri” a fost locul 14, ocupat de biatlonista Alina Stremous, în proba de sprint de 10 km, individual. La bărbați, pe distanța de 20 km, Pavel Magazeev și Maxim Macarov, s-au situat pe locurile 84, respectiv 89. Iulian Luchin, care a fost portdrapelul delegației noastre, s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber, iar coiechipera sa, Elizaveta Hlusovici s-a situat pe locul 104, pe aceeași distanță.