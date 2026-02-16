Republica Moldova: „finita la comedia”, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

De către
OdN
-
0
37

Echipa delegată de Forul olimpic de la Chișinău, la Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 a revenit acasă, respectând cu strictețe principiul olimpic „…importantă este participarea”, ca și de la celelalte șapte ediții la care a participat anterior.

Astfel, cel mai „onorant” loc ocupat de sportivii „noștri” a fost locul 14, ocupat de biatlonista Alina Stremous, în proba de sprint de 10 km, individual. La bărbați, pe distanța de 20 km, Pavel Magazeev și Maxim Macarov, s-au situat pe locurile 84, respectiv 89. Iulian Luchin, care a fost portdrapelul delegației noastre, s-a clasat pe locul 96 în proba de schi fond, pe distanța de 10 kilometri, stil liber, iar coiechipera sa, Elizaveta Hlusovici s-a situat pe locul 104, pe aceeași distanță.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentStatul a alocat 143 de milioane de lei clinicilor publice stomatologice, pentru îmbunătățirea calității serviciilor alocate populației
Articolul următorAstăzi, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.