Statul a alocat 143 de milioane de lei clinicilor publice stomatologice, pentru îmbunătățirea calității serviciilor alocate populației

Serviciile stomatologice din clinicile publice vor fi acum plătite pentru fiecare serviciu prestat și nu pentru fiecare pacient, ceea ce va îmbunătăți accesul populației și va crește eficiența cheltuielilor. Pentru anul 2026, au fost alocate 143 de milioane de lei în acest scop, informează logos-pres.md

Începând cu 1 ianuarie 2026, Compania Națională de Asigurări de Sănătate a schimbat principiul de finanțare a instituțiilor stomatologice publice. Anterior, plata se făcea în funcție de pacient (per capita), unde clinicile primeau o sumă fixă pentru fiecare pacient înregistrat, indiferent de cantitatea de îngrijiri acordate. Acum, finanțarea se face pentru fiecare serviciu specific furnizat (per serviciu).

În prezent, Compania Națională de Asigurări de Sănătate colaborează cu 55 de clinici stomatologice publice din Republica Moldova.