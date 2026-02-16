O nouă surpriză din partea scriitorului buzoian Sava Bogasiu, alias Părintele Mihail Milea, Ambasadorul Păcii și Dragostei de Neam

În cadrul Zilei Naționale a lecturii -2026,  la Biblioteca municipală „Mihail Sadoveanu” și la Biblioteca „Basarabia” din Soroca aU avut loc două evenimente inedite – lansarea a trei noi volume scrise de prolificul scriitor buzoian Sava Bogasiu, cunoscut sorocenilor ca Părintele Mihail Milea, Cetățean de onoare al raionului Soroca, Ambasadorul Păcii și Dragostei de Neam.

Este vorba despre volumele „Sfântul Sava de la Buzău în scrisorile Sfântului Vasile cel Mare și în cărțile de cult”, „Viața omului” și „Întruchiparea iubirii în opera lui Grigore Vieru”, prefațată de academicianul Mihai Cimpoi.

La eveniment au participat oaspeți de la Buzău, cititori ai celor două biblioteci, elevi de la instituțiile de învățământ din municipiului Soroca, primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi și șeful-interimar al Secției Cultură și turism Soroca, Anatol Rudei.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

