„Rupe Tăcerea” – inițiativa care mobilizează tinerii din Drochia împotriva violenței

Recent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia a găzduit un eveniment în premieră – lansarea proiectului „Rupe Tăcerea”, o inițiativă dedicată prevenirii violenței în rândul tinerilor și promovării unui mediu sigur, bazat pe respect, empatie și dialog deschis. Evenimentul a reunit parteneri instituționali, cadre didactice, specialiști și, cel mai important, tineri dornici să devină agenți ai schimbării în comunitatea lor.

„Rupe Tăcerea” nu este doar un proiect, ci un apel la conștientizare. După cum au subliniat moderatoarele evenimentului, Alexandra Moldovan și Ioana Bolea, violența nu înseamnă doar agresiune fizică. Ea poate îmbrăca forme subtile – vorbe care rănesc, etichete umilitoare, mesaje online care intimidează sau gesturi care exclud. Prin acest demers, organizatorii își propun să educe, să prevină și să ofere instrumente practice prin care tinerii să recunoască, să combată și să raporteze orice formă de abuz.

Pe parcursul implementării, participanții vor lua parte la ateliere educative, sesiuni de dezvoltare a abilităților socio-emoționale și exerciții practice de comunicare non-violentă. Scopul este de a forma o generație de tineri capabili să gestioneze conflictele în mod responsabil și să ofere sprijin celor din jur.

Un rol esențial în această ecuație îl vor juca „Ambasadorii Curajului” – tineri beneficiari ai acestui proiect, care aleg să nu rămână indiferenți, să recunoască formele de violență și să sprijine victimele, devenind exemple pozitive în comunitățile lor.

Proiectul „Rupe Tăcerea” este susținut de o rețea solidă de parteneri instituționali și experți:

Grupul de inițiativă coordonează implementarea și activitățile practice;

coordonează implementarea și activitățile practice; Formatorii – Juraveli Dumitru, Larisa Galac și Mădălina Călăgurescu – vor ghida tinerii în înțelegerea fenomenului violenței și în dezvoltarea abilităților de comunicare;

– Juraveli Dumitru, Larisa Galac și Mădălina Călăgurescu – vor ghida tinerii în înțelegerea fenomenului violenței și în dezvoltarea abilităților de comunicare; Youth Klinic „Ana” Drochia oferă suport în sănătatea mintală, consiliere și sesiuni informative;

oferă suport în sănătatea mintală, consiliere și sesiuni informative; Direcția de Învățământ, șefă Rodica Ojovan, sprijină analiza datelor locale pentru intervenții educaționale relevante;

Rodica Ojovan, sprijină analiza datelor locale pentru intervenții educaționale relevante; Centrul de Tineret , coordonat de Bruma Mariana, facilitează mobilizarea tinerilor și desfășurarea activităților;

, coordonat de Bruma Mariana, facilitează mobilizarea tinerilor și desfășurarea activităților; O. Femeia de Azi , prin președinta Russu Diana, asigură coordonarea generală;

, prin președinta Russu Diana, asigură coordonarea generală; Biroul de Probațiune (consilier Zuza Tatiana) alături de Insectoratul de Poliție Drochia, aduce în prim-plan consecințele legale ale violenței;

(consilier Zuza Tatiana) alături de Insectoratul de aduce în prim-plan consecințele legale ale violenței; Biblioteca Publică Raională , prin Adelina Porcesco și Victoria Gherega Zaporojan, pune la dispoziție resurse și spațiu pentru evenimente;

, prin Adelina Porcesco și Victoria Gherega Zaporojan, pune la dispoziție resurse și spațiu pentru evenimente; Primăria și Consiliul Raional oferă suport instituțional;

și oferă suport instituțional; Centrul de Creație a Copiilor Drochia, coordonat de Tamara Esanu-Cucuietu și HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști , ghidat de Ala Bugai, încurajează exprimarea creativă împotriva violenței și asigură mediatzarea evenimentelor din cadrul proiectului;

coordonat de Tamara Esanu-Cucuietu , ghidat de Ala Bugai, încurajează exprimarea creativă împotriva violenței și asigură mediatzarea evenimentelor din cadrul proiectului; Partenerul tehnologic, Radu Galac, dezvoltă un chat virtual și un formular securizat pentru raportarea anonimă a cazurilor de abuz sau bullying.

După sesiunea introductivă, participanții au fost invitați să ia parte la o activitate inedită de tip World Café, organizată pe cinci mese tematice:

Educație, date și politici publice – identificarea violenței în școli și soluții concrete; Tineri, comunitate și spații sigure – rolul centrelor de tineret și al bibliotecilor în prevenirea acestui fenomen, Justiție, responsabilitate și consecințe – importanța cunoașterii legii; Comunicare, media și vocea tinerilor – impactul cuvintelor și al poveștilor publice; Tehnologie, siguranță online și raportare – confidențialitatea și accesul la

sprijin prin instrumente digitale.

Fiecare grup a avut misiunea de a analiza, dezbate și propune soluții, demonstrând că implicarea tinerilor este esențială în construirea unui viitor mai sigur.

La finalul evenimentului, mesajul a fost unul clar: prevenirea violenței nu este un demers de o singură zi, ci un angajament colectiv și constant.

„Astăzi am făcut mai mult decât să discutăm despre o problemă. Am început să construim răspunsuri. Fiecare pas spre empatie, fiecare conflict gestionat pașnic, fiecare situație raportată responsabil, contribuie la un mediu mai sigur”, a încheiat Ioana Bolea.

Proiectul „Rupe Tăcerea” este realizat în cadrul Programului de Inițiative Civice: Civic LAB, implementat de Agenția Națională pentru Tineret în cadrul Proiectului „Tineri Catalizatori: Consolidarea nucleului democratic al Republicii Moldova”, finanțat de Guvernul Regatului Unit, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova.

Ioana BOLEA, vicepreședinta CRT Drochia,membră a echipei „Rupe Tăcerea”, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia