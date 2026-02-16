Ecoul unui vers nemuritor – un omagiu adus poetului Grigore Vieru

Pe 11 februarie curent, Biblioteca pentru Copii din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ – serata literar-artistică „Cu Grigore Vieru, mai aproape de cuvânt…”, organizată de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor, în contextul săptămânii vierene. Cei prezenți au trăit o zi de aleasă emoție, dedicată poetului Lacrimii și Dureii, al limbii și al inimilor noastre.

Evenimentul a debutat cu un monolog sensibil susținut de Știrbu Elena-Gabriela și Ilinca Pînzari. Într-o atmosferă încărcată de recunoștință și dor, cele două tinere au evocat chipul luminos al poetului, readucând în sufletele celor prezenți vibrația versului vierean.

Un moment deosebit l-a constituit prezența scriitoarei Veronica Cuzub, originară din comuna Șuri. Cu emoție și respect, aceasta a adus un omagiu poetului, recitând poezia „Albinuța”, creație regăsită într-una dintre culegerile sale. Gestul său a fost primit cu aplauze calde și cu promisiunea unei viitoare întâlniri, dedicate creației sale literare.

Copilăria, temă atât de dragă lui Vieru, a prins viață prin recitalul copiilor de la Gimnaziul „Ion Creangă” din satul Țarigrad, îndrumați de profesoara Mariana Manea. Versurile rostite din suflet au readus în sală lumina caldă.

Momentele artistice au continuat cu interpretarea piesei „Fuga, fuga”, pe versurile poetului, în recital cu Strat Melania, membră a grupului vocal „Canto”, Centrul de Creație a Copiilor, coordonat de Dana Berezovschi, aducând un plus de dinamism și prospețime evenimentului.

Un punct central al programului a fost sceneta literară „Întâlnire cu poetul Grigore Vieru”, prezentată de membrii HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști (filiala Șuri), în recital cu Patricia Furtună, Evelina Pânzaru, Paulla Grădinari, Marina Pânzaru, Mădălina Grițco și Sorin Hariton. Dialogul elevilor a evidențiat curajul poetului de a scrie în limba română în vremuri dificile, dorul său de unitate și dragostea nemărginită față de mamă și neam. Replicile simple, dar profunde au subliniat ideea că adevărații poeți nu dispar, ei rămân vii prin cuvintele lor.

Cei pezenți au fost îndemnați de Angelina Ataman și Andreea Podaru, să participe la victorina literară, fiind testate cunoștințele elevilor despre viața și opera poetului. Întrebările au vizat date biografice, colaborările literare dar și semnificațiile simbolurilor din creația viereană.

Tema mamei, „cea mai frumoasă religie”, a fost readusă în prim-plan printr-o poezie dedicată acesteia, în recital cu Bianca Țurcan, discipolă a HUB-ului. De asemenea, Alexandra Pasat a impresionat prin recitalul poeziei „Limba noastră cea română”, reafirmând ideea că limba este destin, identitate și dreptate.

Finalul evenimentului a fost marcat de interpretarea cântecului „Pentru Ea” de către Daniel Furtună, moment care a adunat în sufletele tuturor o liniște profundă și o recunoștință sinceră. Toți participanții au fost decernați cu diplome de participare, iar scriitoarea Veronica Cuzub, Bibloteca pentru Copii Drochia, Școala de Arte Plastice și Biblioteca Publică Șuri au primit scrisori de mulțumire, pentru colaborarea frumoasă cu tinerii jurnaliști de la Centrul de Creație Copiilor, ghidați cu mult profesionalism, de Ala Bugai, organizatoarea evenimentului.

Serata literar-artistică „Cu Grigore Vieru, mai aproape de cuvânt…”, a fost a sărbătoare a sufletului Fiecare a plecat cu inima mai plină, purtând versurile iubitului poet ca pe o rugăciune tăcută. Iar undeva, între cântec și lacrimă, poezia lui Vieru nu ne-a părăsit niciodată – ea continuă să ne adune, să ne mângâie și să ne învețe să iubim.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia