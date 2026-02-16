„Dosarul Epstein” al Moldovei

Până vor ieși la suprafață și victime din Moldova sau persoane implicate în rețeaua Epstein, voi aminti că Moldova a avut propriul său dosar Epstein, care nu a fost elucidat până la capăt. Chiar cred că a fost mușamalizat tocmai pentru că legăturile duceau la vârful puterii. Schema unei rețele de pedofili a funcționat nestingherită pe teritoriul Moldovei mai mulți ani și a fost deconspirată în 2011 de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.

Pedofili din mai multe țări, unii cu funcții importante în structuri internaționale, veneau în Moldova pentru a-și satisface poftele perfide cu băieți minori. Rețeaua de pedofili avea o pagină web pe care propunea excursii cu escorte prin regiunea transnistreană (că era mai puțin control) până la Odesa, Ucraina. Escortele erau băieți minori. Pe site erau afișate fotografiile copiilor. Site-ul și rețeaua le-a descoperit colega noastră Olga Ceaglei.

Cum rețeaua era pentru bărbați din afară, am căutat un jurnalist străin care ar fi trebuit să se infiltreze în rețea ca potențial client. Nu a fost ușor. Jurnaliștii pe care îi cunoșteam din alte țări au refuzat, spunând că asta este echivalent cu traficul de droguri și e periculos. E adevărat, era riscant. Am găsit un curajos, un ziarist de la Iași, destul de tânăr atunci – Andrei Aștefănesei, care s-a și apucat de treabă. A contactat rețeaua, a convenit să „cumpere” serviciile unui tânăr…

Dar întrucât noi documentam rețeaua, am ajuns cu întrebări la procurori și la ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, cărora le-am arătat site-ul și fotografiile tinerilor. Olga documentase mai mulți clienți care își afișau fotografiile cu băieții din Moldova pe rețeaua Odnoklasniki, destul de populară în acea perioadă. Deja aveam informații că în această rețea erau și experți internaționali sau persoane cu poziții foarte bune în țări din Europa.

Și într-o zi ne trezim cu o conferință de presă în care procurorii anunță că au destructurat o rețea de pedofili… Era rețeaua noastră pe care noi o investigam… Ne-a căzut cerul în cap, se ducea de râpă lucrul nostru de câteva luni. Pentru că era o anchetă amplă, aplicasem la un proiect susținut atunci de Rețeaua Jurnaliștilor de Investigație din Danemarca – SCOOP. Site-ul cu băieții scoși la mezat dispăruse.

Liniștea însă nu a durat mult. Peste două săptămâni a apărut un nou site, cu aceiași băieți, și noi am înțeles că rețeaua de pedofili își continuă activitatea, chiar dacă capii ei au fost reținuți de procurori. Am reluat investigațiile, fără să mai spunem ceva procurorilor. Andrei s-a întâlnit cu un băiat care preluase conducerea rețelei, care i-a și adus minorul seelctat pentru „servicii”. Totul a fost filmat cu camera ascunsă. I-am plătit pentru băiatul minor.

A doua zi, colegii mei s-au întâlnit cu cel care preluase conducerea rețelei de pedofili. Acesta fusese și el victimă la început, dar era deja matur. I-au spus că sunt jurnaliști și l-au convins să le vorbească despre clienți. El a mai cerut bani, dar a confirmat cu detalii și nume ceea ce aveam și noi în vizor – clienții de top, cei care veneau la Chișinău în vizite oficiale, primiți la cel mai înalt nivel… Mai târziu aveam să aflăm că despre „poftele” acestora se știa la niveluri înalte, dar… s-a tăcut conspiraționist. Sunt fapte care acum poate că e cazul să fie reluate în cercetare…

Clientul cel mai de top al rețelei, un expert internațional de origine greacă, a fost reținut de procurori, dar i s-a dat drumul foarte repede, că avea imunitate, deși legea permitea atunci să fie cercetat penal… Investigația jurnalistică a fost publicată în octombrie 2011 în presa din Moldova și în cea din România și a avut un impact mare. Ancheta jurnalistică se numea „Ucigașii de îngeri” și poate fi găsită ușor în presă. Pun linkuri și la comentarii.

Noi am continuat să investigăm, am căutat victimele, să vedem ce se întâmplă cu ei, am urmărit procesele capilor rețelei…, dar și ce se întâmplă cu protagoniștii investigației. Ei, nu s-a trecut fără atacuri. Unii procurori ne-au zis că le-am stricat ancheta publicând investigația. Și avocați ai victimelor au fost nemulțumiți.

Un preot protestant din Danemarca, protagonist al investigației jurnalistice, despre care scriam că vine în Moldova și abuzează copii minori, ne-a trimis o scrisoare oficială în care ne amenința cu judecata pentru că i-am publicat fotografiile fără consimțământul lui. Ne cerea să scoatem din anchetă foto și informația despre el, lucru pe care nu l-am făcut…

Din Danemarca au venit și jurnaliști de la o televiziune să scrie despre el, dar ulterior nu au mai dat pe post materialul, pentru că în Danemarca preotul era un om respectat… E adevărat că peste câțiva ani organele de drept l-au reținut tot pentru fapte similare – a abuzat doi copii, deja în Danemarca… Omul a fost condamnat.

Partea cea mai interesantă a fost în cazul expertului internațional de origine greacă. Peste vreo șase ani de la publicarea primei investigații jurnalistice, în Grecia aveau loc alegeri prezidențiale, iar protagonistul investigației noastre era șef de campanie la unul dintre candidații la președinția Greciei. În cazul în care candidatul respectiv devenea șef de stat, „omul nostru” avea să preia funcția de… ministru al educației (!).

Ei, jurnaliștii de la o revistă din Grecia au găsit investigația noastră, care era și în limba engleză, au republicat-o, după care s-a pornit un mare tămbălău – lumea de acolo nu știa despre îndeletnicirea respectivului. Jurnaliștii greci au mers mai departe – au depus plângere la procuratură și omul a fost arestat și ulterior judecat pentru pedofilie… Colega noastră Olga Ceaglei a mers la Atena și a participat la una dintre ședințele de judecată…

Povestea acestei investigații jurnalistice este întortocheată și lungă. Au urmat modificări ale codurilor penal și de procedură penală. Mai mult chiar, vă mai amintiți, a fost adoptată o lege (ulterior retrasă) privind castrarea pedofililor. Cred că avea legătură directă cu investigația noastră.

Legat de victime, am încercat mai mulți ani să le căutăm, să vedem ce s-a întâmplat cu acei băieți abuzați, dar urma multora dintre ei se pierdea în regiunea transnistreană. Majoritatea atinseseră majoratul…

Chiar dacă au trecut aproape 15 ani de la primul material jurnalistic, simt că este necesară o cercetare a acelui caz, a rețelei cu legăturile ei. Intuiesc că aceasta poate scoate la suprafață mai multe fapte abominabile… și nume.

Cornelia COZONAC, anticoruptie.md