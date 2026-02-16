Miting în memoria celor șase soroceni, care n-au mai revenit de pe câmpul de luptă din Afganistan…

La finele săptămânii trecute, la Soroca a fost organizat un miting în memoria celor căzuți în războiul din Afganistan. La eveniment au participat veteranii acelui război, în frunte cu Igor Focșa, președintele Organizației Soroca a veteranilor războiului din Afganistan, rudele celor căzuți pe câmpul de luptă, autoritățile raionale și municipale.

Vă reamintim că, retragerea trupelor sovietice din Republica Democrată Afganistan a început la 15 mai 1988 și s-a încheiat la 15 februarie 1989. În acest război au participat aproximativ 620 de mii de militari sovietici, inclusiv 12.500 de soldaţi şi ofiţeri moldoveni, dintre care circa 700 au fost răniţi, iar 301 au căzut pe câmpul de luptă din munţii Afganistanului. Printre participanți la războiul din Afganistan au fost și 310 soroceni, iar șase din ei au rămas pe veci pe pământ străin.