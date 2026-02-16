Miting în memoria celor șase soroceni, care n-au mai revenit de pe câmpul de luptă din Afganistan…

De către
OdN
-
0
57

La finele săptămânii trecute, la Soroca a fost organizat un miting în memoria celor căzuți în războiul din Afganistan. La eveniment au participat veteranii acelui război, în frunte cu Igor Focșa, președintele Organizației Soroca a veteranilor războiului din Afganistan, rudele celor căzuți pe câmpul de luptă,  autoritățile raionale și municipale.

   Vă reamintim că, retragerea trupelor sovietice din Republica Democrată Afganistan a început la 15 mai 1988 și s-a încheiat la 15 februarie 1989. În acest război au participat aproximativ 620 de mii de militari sovietici, inclusiv 12.500 de soldaţi şi ofiţeri moldoveni, dintre care circa 700 au fost răniţi, iar 301 au căzut pe câmpul de luptă din munţii Afganistanului. Printre participanți la războiul din Afganistan au fost și 310 soroceni, iar șase din ei au rămas pe veci pe pământ străin.

 

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscop zilnic 16 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Articolul următor„Dosarul Epstein” al Moldovei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.