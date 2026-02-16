De la frigider și microunde, până la bicicletă ar putea aduce moldovenii din diaspora – totul se decide la ședința guvernului din 18 februarie

Un moldovean care revine acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea veni nu doar cu valizele pline, ci și cu un frigider, un cuptor cu microunde, un televizor sau chiar o bicicletă – toate fără plata taxelor de import. Guvernul urmează să examineze lista exactă a bunurilor personale care pot fi introduse în țară cu scutire, în cadrul ședinței din 18 februarie, transmite realitatea.md.

Proiectul de hotărâre stabilește clar ce și cât pot aduce cetățenii care revin cu traiul permanent în Republica Moldova. Astfel, printre bunurile permise se regăsesc un frigider sau congelator, o mașină de spălat rufe, o mașină de spălat vase, un cuptor cu microunde, un notebook, un televizor, dar și două telefoane mobile.

Lista include și alte obiecte de uz casnic sau personal: până la 10 perechi de încălțăminte, articole de îmbrăcăminte, covoare, draperii, mobilier, seturi de bucătărie, un aspirator, aparate pentru cafea și ceai, dar și bunuri precum o trotinetă electrică, o bicicletă sau un instrument muzical. Toate sunt prevăzute în cantități limitate, astfel încât să fie clar că sunt destinate uzului personal și nu comercializării.

Inițiativa vine în continuarea mecanismului prin care moldovenii care revin din diaspora pot beneficia de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul.