Livezile de mere din raionul Soroca: Producție mai bună, dar suprafețe tot mai mici

Producția de mere din raionul Soroca este mai bună și mai calitativă în acest an comparativ cu 2024. Potrivit Alionei Andriuță, șefa Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, anul trecut seceta a afectat grav pomii, iar livezile fără irigare au dat roade mici și de calibru redus.

Totuși, anul 2025 nu a fost lipsit de provocări. Înghețurile târzii din primăvară au afectat o parte din livezi. Pentru peste 1350 de hectare au fost întocmite acte de constatare a pagubelor.

Conform datelor oficiale din Cadastrul funciar, la începutul anului 2025 suprafața totală a livezilor din raion constituia 6006 hectare, dintre care 5770 sunt în exploatare, pe când în 2024, livezile ocupau 6165 hectare. Scăderea suprafeței se explică prin faptul că în ultimii ani se plantează mai puțin, între 50 și 100 de hectare anual.

Fermierii din Soroca preferă acum să investească în plantații intensive, cu soiuri moderne și solicitate pe piață, care oferă randament mai mare și fructe de calitate. Totodată, la subvenționare sunt eligibile doar livezile care dispun de sisteme de irigare, ceea ce îi motivează pe agricultori să se adapteze la noile cerințe și condiții climatice.