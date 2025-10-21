La Soroca va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a facilita integrarea copiilor de etnie romă

În trei localități din nordul Republicii Moldova – Edineț, Otaci și SOROCA, va fi instituită funcția de mediator educațional, pentru a asigura accesul și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, transmite moldpres.md

Mediatorii educaționali, în colaborare cu autoritățile locale și specialiști la nivel local, vor sprijini copiii de etnie romă și familiile acestora pentru a reduce absenteismul și abandonul școlar, vor contribui la eliminarea bullying-ului și discriminării și vor consolida comunicarea dintre familii, instituții de învățământ și comunități.

Pilotarea noii funcții se va face pe parcursul următoarelor zece luni. Mediatorii educaționali vor activa pe lângă direcțiile raionale de învățământ. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova.

Ivan Duminica, șeful Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice de la MEC, a declarat că proiectul vine să completeze eforturile Ministerului Educației și Cercetării de a crea un mecanism sustenabil de incluziune pentru copiii de etnie romă.

„În prezent, împreună cu experții, lucrăm la elaborarea unei curricule pentru educația accelerată, pentru copiii care niciodată nu au fost înscriși la școală, inclusiv cei de etnie romă. Mediatorii se vor ocupa inclusiv și de incluziunea copiilor romi refugiați din Ucraina, care se confruntă cu dificultăți suplimentare de integrare în instituțiile de învățământ din țara noastră”, susține Ivan Duminica.

Proiectul-pilot face parte din inițiativa „Facilitarea accesului și menținerii copiilor în afara educației, în special din comunitatea romă, prin Mediatori educaționali”, derulată de UNICEF Moldova și Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.