Fermieri din Florești vor beneficia de granturi pentru procurarea echipamentelor de irigare

În cadrul programelor implementate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin UCIP IFAD Moldova, cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, 26 de fermieri din Republica Moldova vor beneficia de granturi pentru procurarea echipamentelor de irigare.

Printre beneficiari sunt și fermieri din raionul Florești, iar fiecare  va primi finanțare în valoare de până la 7.500 de dolari SUA. Fondurile urmează să fie utilizate pentru achiziționarea de utilaje moderne de irigare. Scopul programului este creșterea randamentului agricol și reducerea impactului secetei asupra culturilor.

Fermierii care vor primi sprijin financiar desfășoară activități în diverse domenii agricole, inclusiv cultivarea viței de vie, a legumelor în câmp deschis, precum și întreținerea livezilor de cireș, prun, cais, nuc, piersic, cătină și alun.

 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

