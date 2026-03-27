Astăzi nu vor fi deconectări de curent electric

Astăzi, 27 martie 2026, a fost posibilă acoperirea comercială integrală a necesarului de consum de energie electrică al Republicii Moldova. Datorită efortului comun a S.A. Energocom, Ministerului Energiei, Moldelectrica, operatorii de sistem de transport din România și Ucraina, partenerii europeni și regionali, s-a reușit realocarea capacității comerciale necesare pentru a acoperi deficitul de consum pentru vârful orelor de seară și anume între 18:00–22:00.

În urma anunțului de ieri, privind insuficiența capacităților transfrontaliere (NTC) pentru ziua de azi, în această dimineață, a avut loc o ședință tehnică extraordinară de coordonare a operatorilor de sistem de transport implicați în exercițiu de realocare a NTC-ului pe IntraDay, în urma căreia s-au aplicat mecanisme de urgență pentru a evita deconectările din orele de vârf.

Astfel, astăzi a fost achiziționat un total de 11.649 MWh, dintre care 44,5% este energie locală (CET-uri și SER), circa 28,5% sunt contracte bilaterale provenite din import, iar aproape 27% sunt achiziționate pe platforme de tranzacționare de energie din țările vecine (România și Ucraina) prin licitații IntraDay (contracte cu livrare pe parcursul zilei de astăzi), utilizând mecanismul de realocare a capacității transfrontaliere.

Menționăm că, situația rămâne una instabilă. Limitările tehnice la nivelul capacităților de import persistă. Prin urmare, riscurile de neacoperire comercială a consumului de energie în zilele următoare nu pot fi excluse. Zilnic sunt realizate estimări de consum și achizițiile necesare pentru ziua următoare, prin urmare orice măsură de consum responsabil luată de fiecare cetățean contribuie direct la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic.

Îndemnăm cetățenii să manifeste maximă responsabilitate și să folosească rațional energia în orele de vârf 06:00-09:00 și 17:00-23:00, pentru a preveni deficitul de energie electrică