Rolul Spovedaniei și Împărtășaniei în perioada Postului / VIDEO

În perioada Postului Mare, mulți credincioși pun accent pe alimentație. Totuși, pregătirea sufletească rămâne la fel de importantă. Despre acest lucru a vorbit Sorin Huluță-Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Preotul spune că spovedania și împărtășania nu sunt necesare doar în post, ci pe tot parcursul anului. Acestea fac parte din viața spirituală a fiecărui creștin și îl ajută să se pregătească pentru marile sărbători.

„Eu aș spune că spovedania și împărtășania nu sunt necesare doar în Postul cel Mare. În toate posturile de peste an și în restul anului, atât cât dorim fiecare dintre noi, e important să ne spovedim și să ne împărtășim. Spovedania și împărtășania fac parte din pregătirea noastră sufletească pentru o anumită sărbătoare.”.

Potrivit lui, oamenii greșesc zilnic, iar spovedania este modul prin care își curăță sufletul. El explică faptul că fără această etapă, împărtășania nu poate avea loc.

„Curățirea de păcate, mărturisirea, spovedania este o taină a bisericii, de mare folos nouă, pentru că fiecare dintre noi greșim de-a lungul vieții, greșim practic în fiecare zi. Cred că nu este ceas din zi în care să nu avem un gând ne la locul lui sau o faptă de care să ne pară rău.”.

Preotul atrage atenția că cele două taine sunt strâns legate și nu pot fi separate.

„Nu putem să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului până nu ne curățim de păcate sufletul. Taina mărturisirii este legată de taina împărtășaniei într-un chip strâns.”.

De asemenea, el spune că simplul post alimentar nu este suficient. Fără spovedanie și împărtășanie, postul rămâne incomplet.

„Dacă crede cineva că postește și nu trebuie să se spovedească și să se împărtășească, ci este suficient postul pe care îl face, greșește. Fără spovedanie și împărtășanie, postul nostru este unul formal.”.

În final, preotul îndeamnă credincioșii să acorde mai multă atenție părții spirituale, nu doar regulilor alimentare. El recomandă ca în această perioadă oamenii să se spovedească și să se împărtășească de mai multe ori, pentru a întâmpina sărbătoarea Învierii cu sufletul curat.