Aplicație de protecție civilă desfășurată la ÎIS „ACVA-NORD” Soroca / GALERIE FOTO

La data de 26 martie 2026, în cadrul ÎIS „ACVA-NORD” Soroca a fost desfășurată o aplicație practică în domeniul protecției civile, conform Planului de pregătire pentru anul 2026.

Exercițiul a avut ca scop testarea capacității de intervenție a formațiunilor protecției civile în cazul producerii unei situații excepționale la un obiectiv industrial periculos. Scenariul a simulat o scurgere de clor, substanță toxică depozitată în cadrul întreprinderii.

Pe parcursul aplicației, echipele au acționat pentru limitarea consecințelor avariei, fiind aplicate măsuri specifice, inclusiv formarea perdelelor de apă pentru reducerea răspândirii substanței periculoase. Totodată, a fost simulată salvarea unei persoane afectate, aceasta fiind evacuată din zona contaminată și beneficiind de acordarea primului ajutor.

La exercițiu au participat reprezentanți ai DSE mun. Soroca, care au monitorizat și evaluat modul de intervenție al formațiunilor.

Aplicația a demonstrat importanța pregătirii continue și a reacției prompte în situații de urgență, contribuind la sporirea nivelului de securitate al angajaților și al obiectivului industrial.

Astfel de activități vor continua să fie organizate pentru consolidarea capacităților de răspuns în situații excepționale.