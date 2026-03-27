Cursele de transport au fost reluate – ANTA anunță aprobarea tarifelor provizorii

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, potrivit datelor prezentate de operatorii de autogară, cursele de transport rutier de persoane au fost reluate pe întreg teritoriul țării, traficul desfășurându-se în prezent în regim normal și asigurând conexiunea între toate localitățile.

Totodată, având în vedere că ieri, 26 martie, a fost aprobată, în ședința extraordinară a Guvernului, Hotărârea cu privire la modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interraional și raional, precum și luând în considerare fluctuațiile majore ale prețului la combustibil, ANTA anunță aprobarea tarifelor provizorii pentru serviciile regulate de transport.

Astfel, pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor, au fost stabilite următoarele tarife pentru călătoriile interraionale: 0,90 lei/km pentru categoria de confort II și 1,03 lei/km pentru categoria de confort I. În ceea ce privește serviciile regulate raionale, tariful este de 1,02 lei/km pentru categoria de confort II și de 1,15 lei/km pentru categoria de confort I.

Toate aceste măsuri intră în vigoare imediat, scopul principal fiind menținerea echilibrului între costurile operaționale ale transportatorilor și accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni.