Biblioteca din Șuri, un refugiu pentru cei 196 de elevi ai satului / VIDEO

Biblioteca școlară din satul Șuri, raionul Drochia, rămâne un loc al cunoașterii și al liniștii pentru elevii din localitate, datorită devotamentului unei persoane care și-a dedicat viața acestei misiuni. De 40 de ani, în cadrul Instituției Publice Gimnaziul „Viorel Ciobanu”, activează bibliotecara Nina Mulear.

Cu un fond de carte de literatură artistică ce numără mai puțin de 5.000 de exemplare, biblioteca continuă să fie frecventată de elevii instituției. În prezent, 196 de elevi sunt înscriși la bibliotecă, fiecare găsind aici un refugiu în paginile cărților.

Totuși, realitatea demografică își spune cuvântul. Numărul redus de elevi este o consecință directă a migrației tinerilor și a familiilor din mediul rural. „Cu părere de rău, avem în școală numai 196 de elevi, cauza fiind migrația tineretului care pleacă din sat și numărul de copii scade odată cu migrația părinților. Dacă până în anii 2000 în instituție învățau 700-800 de elevi și aveam statut de liceu, acum suntem gimnaziu și practic avem câte o clasă”, a spus bibliotecara Nina Mulear.