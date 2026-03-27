Manifestul Tinerilor Romi – contribuție activă la dezvoltarea unei societăți echitabile, incluzive și democratice

La Ministerul Educației și Cercetării, peste 30 de tineri romi din diferite raioane ale Republicii Moldova, inclusiv din raionul Soroca, membri ai Rețelei Tinerilor Romi din Republica Moldova, au prezentat Manifestul Tinerilor Romi, un document care evidențiază priorități clare în domeniul educației. Printre acestea se numără asigurarea accesului echitabil la studii de calitate, sprijinirea elevilor din medii vulnerabile și dezvoltarea continuă a unor politici educaționale adaptate nevoilor comunităților rome.

În cadrul evenimentului tinerii au evidențiat impactul pozitiv al programelor educaționale dedicate, în special al burselor de merit destinate elevilor și studenților romi din învățământul liceal, profesional-tehnic și universitar. Or, succesul programului de burse este reflectat de creșterea semnificativă a numărului de bursieri, de la 49 în 2023 la 110 în 2025. Bursele, în valoare de 1.200 de lei pe lună, sunt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile. (FOTO: Ministerul Educației și Cercetării)