În Gimnaziile din Ștefănești și Prodănești vor fi îmbunătățite condițiile de igienă și sanitație

Aproximativ 8 mii de elevi din 19 instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație, inclusiv prin construcția și modernizarea blocurilor sanitare interioare, adaptate cerințelor actuale și standardelor de accesibilitate.

Printre instituțiile selectate sunt și Gimnaziile din satele Ștefănești și Prodănești, raionul Florești… Astfel, valoarea proiectului care va fi implementat la Instituția Publică Gimnaziul Ștefănești este de 2.806.916,67 lei, dintre care de la bugetul de stat vor fi alocați 2.666.570,84 lei și de la Adminsitrația Publică Locală 140.345,83 lei. IP Gimnaziul Prodănești (FOTO) va beneficia de o investiție în sumă de 2.700.161,88 lei, dintre care de la buget vor fi alocați 2.574.653,79 lei, iar adminsitrația publică locală va aloca 135.508,09 lei.

