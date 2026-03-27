În Gimnaziile din Ștefănești și Prodănești vor fi îmbunătățite condițiile de igienă și sanitație

De către
OdN
-
0
20

Aproximativ 8 mii de elevi din 19 instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație, inclusiv prin construcția și modernizarea blocurilor sanitare interioare, adaptate cerințelor actuale și standardelor de accesibilitate.

Printre instituțiile selectate sunt și Gimnaziile din satele Ștefănești și Prodănești, raionul Florești… Astfel, valoarea proiectului care va fi implementat la Instituția Publică  Gimnaziul Ștefănești este de 2.806.916,67 lei, dintre care de la bugetul de stat  vor fi alocați 2.666.570,84 lei și de la Adminsitrația Publică Locală  140.345,83 lei. IP Gimnaziul Prodănești (FOTO) va beneficia de o investiție în sumă de 2.700.161,88 lei, dintre care de la buget vor fi alocați 2.574.653,79 lei, iar adminsitrația publică locală va aloca 135.508,09 lei.

.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.