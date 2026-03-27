Patru cetățeni din Bădiceni au tăiat, ilegal, 64 de arbori la Holoșnița

Inspectorii de mediu din Soroca au depistat și documentat un caz de tăiere ilegală a arborilor din fâșia forestieră de protecție a unui drum administrat de autoritatea publică locală din Holoșnița.

În urma verificărilor, s-a constatat că au fost tăiați ilegal 64 de arbori de specia frasin, masa lemnoasă recoltată ilicit fiind estimată la 3,5 m³. Din aceasta, un volum de 1,5 m³ a fost ridicat și transmis administrației publice locale Holoșnița.

Investigațiile au stabilit că fapta a fost comisă de patru locuitori ai satului Bădiceni. Pentru încălcarea legislației de mediu, aceștia au fost sancționați contravențional, fiind aplicată o amendă de 2.500 de lei pentru fiecare persoană.

Totodată, inspectorii de mediu au calculat prejudiciul cauzat mediului, suma totală înaintată spre achitare fiind de 32.000 lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează importanța respectării legislației în domeniu și avertizează că astfel de acțiuni vor fi sancționate conform prevederilor legale.

SURSA: pm.gov.md