În satul Ocolina, poliția a depistat două femei, de 25 și 27 de ani, suspectate de deținerea substanțelor interzise

 Polițiștii din Soroca, în urma verificării unei informații operative, au depistat în satul Ocolina, raionul Soroca, două femei cu vârstele de 25 și 27 de ani, suspectate de deținerea substanțelor interzise.

În urma verificărilor, asupra acestora a fost găsit un pachețel transparent ce conținea o substanță de culoare albă, susceptibilă a fi un drog. Substanța a fost ridicată și urmează a fi transmisă pentru expertiză la Centrul Tehnico-Criminalistic și de Expertize Judiciare al IGP.
  Pe caz urmează a fi stabilite toate circumstanțele. (SURSA: Inspectoratul de Poliție Soroca)

OdN
OdN
