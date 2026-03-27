Astăzi am putea avea deconectări de curent electric, între 17:00 și 23:00

Invitat la un post de televiziune, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat că, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu dificultăți în asigurarea energiei electrice în orele de vârf, astăzi, 27 martie.

Oficialul a declarat că, deși pentru zilele de 25–26 martie au fost identificate soluții pentru acoperirea necesarului de consum fără a apela la energie de avarie, situația pentru ziua de vineri rămâne incertă.

Orele de vârf ar însemna între 6:00 și 9:00, dimineața și între 17:00 și 23:00, seara.