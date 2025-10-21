Împreună construim o educație mai incluzivă

Procesul de formare profesională a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar continuă activ, în cadrul programului național „Investim în educatori”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării și implementat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Ieri, a fost desfășurat un atelier de instruire dedicat educației incluzive, destinat cadrelor didactice din trei instituții de învățământ preșcolar: Grădinița „Andrieș” nr. 5, Grădinița „Izvoraș” nr. 15 și Grădinița din satul Iorjnița, raionul Soroca.

Atelierul s-a desfășurat în cadrul modulului tematic „Educația incluzivă”, având drept scop dezvoltarea competențelor profesionale ale educatorilor în domeniul incluziunii și adaptării procesului educațional pentru nevoile fiecărui copil.

Pe parcursul sesiunii, participanții au aprofundat cunoștințe și abilități practice referitoare la:

Individualizarea procesului educațional prin adaptări și modificări curriculare, inclusiv elaborarea Planului Educațional Individualizat (PEI);

Aplicarea strategiilor de adaptare a activităților educaționale, astfel încât fiecare copil, indiferent de particularitățile sale, să fie sprijinit în procesul de învățare și dezvoltare.

Activitatea a fost una interactivă și dinamică, cadrele didactice implicându-se activ în exerciții de analiză de caz, discuții și aplicații practice, menite să sprijine o mai bună înțelegere a principiilor educației incluzive.