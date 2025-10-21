Un bărbat de 43 de ani a plecat într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit acasă

De către
OdN
-
0
48

 Polițiștii din Sîngerei desfășoară acțiuni de căutare a unui bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, care a plecat într-o direcție necunoscută cu o Dacia Logan argintie, cu numǎrul de înmatriculare NYD 998 ( care nu a fost fixatǎ pânǎ la moment în trafic) și până în prezent nu a revenit acasă.

Semnalmente:  Înălțime – 1,75 m; Corpolență – slabă; Ochi – căprui. Sesizarea privind dispariția a fost făcută de către fratele bărbatului. Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acestuia, sunteți rugați să anunțați imediat Poliția la numerele: 0262 22 980, 0672 24 099
Orice detaliu contează. Vă mulțumim pentru implicare și sprijin!

Articolul precedentDrochia, parte a unui parteneriat educațional european. Școala din oraș modernizată printr-un proiect transfrontalier
Articolul următorÎmpreună construim o educație mai incluzivă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.