Un bărbat de 43 de ani a plecat într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit acasă

Polițiștii din Sîngerei desfășoară acțiuni de căutare a unui bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, care a plecat într-o direcție necunoscută cu o Dacia Logan argintie, cu numǎrul de înmatriculare NYD 998 ( care nu a fost fixatǎ pânǎ la moment în trafic) și până în prezent nu a revenit acasă.

Semnalmente: Înălțime – 1,75 m; Corpolență – slabă; Ochi – căprui. Sesizarea privind dispariția a fost făcută de către fratele bărbatului. Dacă dețineți informații care ar putea ajuta la localizarea acestuia, sunteți rugați să anunțați imediat Poliția la numerele: 0262 22 980, 0672 24 099