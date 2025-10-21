Drochia, parte a unui parteneriat educațional european. Școala din oraș modernizată printr-un proiect transfrontalier

Gimnaziul nr. 2 din Drochia pornește într-o colaborare de amploare cu Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași, într-un proiect educațional menit să modernizeze infrastructura, să formeze profesorii și să deschidă noi orizonturi pentru elevi, prin educație incluzivă și non-formală.

Proiectul „Promovarea conexiunii transfrontaliere între școli prin strategii de educație informală”, cu o valoare totală de 887 de mii de euro, este implementat în perioada 24 iulie 2025 – 23 iulie 2027 și face parte din Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de statele participante.

Pentru comunitatea din Drochia, proiectul aduce investiții directe în infrastructura educațională. Gimnaziul nr. 2 va beneficia de reabilitarea a 13 săli de clasă, modernizarea instalațiilor electrice și termice, precum și de mobilier și echipamente moderne, inclusiv adaptate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Aceste lucrări vor transforma școala într-un mediu mai sigur, mai confortabil și mai incluziv, în care elevii și profesorii vor putea desfășura activități moderne de învățare, în pas cu cerințele actuale ale educației europene.

Proiectul pune accent și pe formarea cadrelor didactice, atât din Drochia, cât și din Iași. Va fi creat un Centru Comun de Excelență, unde 30 de profesori vor participa la programe de instruire în domeniul educației non-formale și outdoor.

Totodată, 15 profesori din Drochia vor merge la Iași pentru schimburi de experiență, urmând să participe la activități educaționale inovatoare, axate pe incluziune și învățare prin experiență.

Copiii vor fi, de fapt, beneficiarii direcți ai acestei colaborări. Proiectul prevede crearea a șase Cluburi Educaționale Comune, unde elevii din Drochia și Iași vor lucra împreună, depășind granițele geografice și culturale.

Activitățile vor fi axate pe dezvoltarea gândirii critice, creativității, spiritului de echipă și a abilităților de viață.

Sunt planificate și evenimente transfrontaliere față în față, la care vor participa câte 100 de elevi din Drochia și 100 din Iași.

În total, peste 1.300 de elevi vor fi implicați în activitățile proiectului – dintre care 221 din Drochia, mulți provenind din grupuri vulnerabile. Dincolo de infrastructură și instruire, inițiativa își propune să creeze o rețea durabilă de colaborare între cele două școli și să promoveze un model comun de educație incluzivă și modernă.

„Pentru Gimnaziul nr. 2 din Drochia, acest proiect este o oportunitate reală de a ridica standardele educaționale și de a conecta elevii și profesorii noștri la o viziune europeană asupra educației”, au menționat reprezentanții instituției.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 887 de mii de euro, dintre care aproximativ 798 de mii de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, iar restul de 89 de mii de euro contribuția partenerilor. Fondurile sunt repartizate în proporție de 90% din partea Uniunii Europene, 7,7% din partea liderului de proiect din Iași și 2,3% din partea partenerului din Republica Moldova.