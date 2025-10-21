Exercițiu de evacuare în caz de cutremur la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO / GALERIE FOTO

La Liceul Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca, recent a avut loc un exercițiu practic de evacuare în caz de cutremur. Activitatea a avut scopul de a-i învăța pe elevi și profesori cum să reacționeze corect în situații de urgență și cum să aplice măsurile de autoprotecție.

La exercițiu au participat aproximativ 1.000 de elevi și 70 de cadre didactice, care au urmat pas cu pas planul de evacuare, sub îndrumarea specialiștilor din cadrul Direcției Situații Excepționale Soroca a IGSU. În cadrul activității au fost implicate echipe de intervenție, o autospecială SMURD, pompieri-salvatori și echipamente reale de intervenție.

Elevii au avut posibilitatea să folosească un stingător, să testeze un furtun de apă și să cunoască îndeaproape echipamentele folosite de salvatori. Profesorii au fost, la rândul lor, instruiți despre cum să gestioneze calm și eficient o situație de evacuare în caz de risc.

Exercițiul a oferit ocazia de a verifica practic căile de evacuare și sistemul intern de alertă al instituției, contribuind la formarea unei culturi a securității în școală.

„Am învățat că trebuie să rămânem calmi, să ne protejăm și să urmăm traseul de evacuare. A fost o experiență utilă și interesantă”, a spus o elevă din clasa a VIII-a.

Astfel de activități vor continua pe parcursul anului în toate instituțiile de învățământ din raionul Soroca, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru a crește nivelul de pregătire al elevilor și profesorilor în fața posibilelor situații de urgență.

Ofițer superior al Serviciului Prevenție al DSE mun.Soroca locotenent-major al s/intern Bruma Mihaela