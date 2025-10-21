Start campaniei de vaccinare a vulpilor contra rabiei – istribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice se va face până la 2 noimebrie

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a demarat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Procesul de vaccinare se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice.

Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din cadrul întreprinderilor silvice și ai Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova.

În atenția populație:

Dacă găsiți o momeală intactă, într-o zonă unde nu sunt copii sau animale de companie, lăsați momeala în acel loc.

Dacă găsiți momeala într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejați mâinile cu ajutorul mănușilor și, cu ajutorul unei pungi de plastic, luați momeala și plasați-o într-o zonă împădurită.

Dacă găsiți o momeală al cărei ambalaj (înveliș) este desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de mănuși, plasați momeala într-o pungă de plastic și anunțați medicul veterinar pentru a ridica momeala respectivă.

Recomandare importantă.Timp de două săptămâni, după distribuirea momelilor, se recomandă restricționarea circulației libere a câinilor și pisicilor în zonele în care s-a efectuat vaccinarea, deoarece aceste animale pot fi în competiție cu vulpile pentru consumul momelilor.

!!! Imunizarea NU este destinată animalelor domestice. Totuși, în cazul unui consum accidental al momelilor de către câini sau pisici, studiile au arătat că vaccinul nu este dăunător pentru acestea.

Acțiunile aferente acestui Program de eradicare a rabiei sunt cofinanțate de Uniunea Europeană și au drept obiectiv principal diminuarea progresivă a rabiei în Republica Moldova până la obținerea statutului de țară liberă de această boală.

Vaccinarea antirabică a vulpilor în Republica Moldova s-a desfășurat și în anul 2024, în cadrul aceleiași inițiative.