Percheziții anticorupție la Penitenciarul nr. 6 din Soroca: un șef de secție, reținut pentru 72 de ore

Ofițerii CNA și procurorii din Bălți au descins astăzi la Penitenciarul nr. 6 Soroca, unde un șef de secție este bănuit că ar fi cerut și primit bani de la soția unui deținut pentru a facilita introducerea unor obiecte interzise în instituția de detenție. Perchezițiile, efectuate în prima parte a zilei, vizează conducerea penitenciarului, un deținut și mai multe persoane terțe.

Operațiunea a fost declanșată în baza unui dosar penal privind fapte de corupere pasivă și corupere activă, instrumentat de CNA în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este suspectat că, în repetate rânduri, ar fi pretins și primit bani de la soția unui deținut. În schimb, acesta ar fi facilitat transmiterea unor obiecte interzise către persoane aflate în detenție.

Perchezițiile au vizat: birourile conducerii Penitenciarului nr. 6 Soroca, unele celule, domiciliile celor implicați, automobilele persoanelor vizate, câteva persoane terțe suspectate de implicare.

În urma acțiunilor de urmărire penală, unul dintre șefii de secție a fost reținut și urmează să fie plasat în izolator pentru 72 de ore, conform procedurilor legale. Între timp, ofițerii CNA și procurorii continuă investigațiile pentru a identifica întregul cerc de persoane implicate și pentru a documenta complet mecanismele prin care ar fi fost introduse bunurile interzise în penitenciar.

CNA și Procuratura municipiului Bălți anunță că desfășoară în continuare acțiuni de urmărire penală și investigații speciale pentru stabilirea rolului fiecărei persoane și atragerea la răspundere a tuturor participanților. Instituțiile amintesc faptul că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.