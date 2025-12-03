„Toți diferiți, toți egali” – activitate dedicată incluziunii, organizată de ONG „Razele Viitorului”

ONG „Razele Viitorului” a desfășurat astăzi o activitate cu genericul „Toți diferiți, toți egali”, un eveniment dedicat promovării incluziunii, toleranței și respectului reciproc între copii și tineri. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”, contribuind la crearea unui spațiu educativ și creativ pentru participanți.

Organizatorii au exprimat mulțumiri Primăriei municipiului Soroca pentru suportul oferit în realizarea acestei inițiative, care a făcut posibilă desfășurarea evenimentului într-un cadru prietenos și accesibil tuturor.

În calitate de oaspeți, la activitate au fost prezenți și reprezentanți ai Serviciului de Asistență Socială și Protecție a Familiei Copilului, care au subliniat importanța colaborării interinstituționale în promovarea valorilor de egalitate și solidaritate.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă feerică, plină de energie pozitivă, momente artistice și activități interactive, care au unit participanții indiferent de abilități, origine sau vârstă. Organizatorii își propun să continue astfel de inițiative, pentru a construi o comunitate mai tolerantă și mai unită.

1 de 15