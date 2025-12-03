„Trecutul modelat” – elevii au transformat istoria în artă, în cadrul Săptămânii Socioumaniste

În cadrul Săptămânii Socioumaniste, elevii Liceului Teoretic „C. Stere”, au demonstrat că istoria poate prinde viață atunci când este înțeleasă prin creativitate și explorare. Expoziția „Trecutul modelat. Expoziție de proiecte istorice” a reunit zeci de machete și proiecte tematice realizate de copii în cadrul orelor de istorie.

Produsele expuse sunt rezultatul activităților de educație transdisciplinară, în care învățarea s-a îmbinat cu arta, documentarea și munca în echipă. De la piramidele antice până la obiecte reprezentative ale epocii moderne, fiecare lucrare reflectă efortul elevilor de a înțelege trecutul prin experiență practică.

Profesorii afirmă că astfel de activități nu doar îmbogățesc cunoștințele, ci și stimulează gândirea critică și interesul pentru disciplinele socioumaniste. Expoziția „Trecutul modelat” devine astfel o invitație pentru vizitatori de a descoperi istoria dintr-o perspectivă nouă — nu doar prin paginile manualului, ci prin imaginație, artă și cercetare.

