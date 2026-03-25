Pentru a păstra stabilitatea ar putea avea loc deconectări de energie electrică în evantai

În contextul bombardării LEA Isaccea – Vulcăneşti de către Federaţia Rusă şi oprirea acesteia, există riscul să nu fie acoperit necesarul de consum de energie electrică în Republica Moldova.

În situația creată, dacă va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea sunt posibile deconectări de energie electrică în evantai. Totuși, secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac spune că, pentru data de 25 martie nu sunt planificate deconectări ale consumatorilor de la reţeaua de energie electrică, iar întreprinderile responsabile şi Ministerul Energiei al Republicii Moldova caută soluții pentru acoperirea consumului.

Vă reamintim că, parlamentul a instituit starea de urgență în sectorul energetic, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026.

 


