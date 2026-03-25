Elevii din Florești, informați despre cariera medicală în cadrul campaniei „Învață în Moldova”

Reprezentanții Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au ajuns la Liceul Teoretic „Miron Costin” , unde au discutat cu elevii claselor a XII-a despre oportunitățile de studii și pașii necesari pentru o carieră în domeniul medicinei.

Aproximativ 40 de absolvenți au participat la întâlnire, manifestând interes sporit pentru condițiile de cazare, locurile bugetare disponibile și posibilitățile de stagii internaționale. Răspunsurile la întrebările tinerilor au fost oferite de Iana Rencheci, asistent universitar la Catedra de tehnologie a medicamentelor, și de Aliona Beher, studentă voluntară la Facultatea de Farmacie și membră a Asociația Studenților Farmaciști din Republica Moldova.

Activitatea a avut loc recent, în cadrul campaniei naționale „Învață în Moldova”, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, care își propune să informeze elevii despre oportunitățile de studii din țară.

Reprezentanții universității au apreciat deschiderea și entuziasmul tinerilor, subliniind importanța implicării noii generații în domeniul sănătății.

Totodată, organizatorii au mulțumit administrației liceului, reprezentată de Tatiana Moscalu, pentru sprijinul acordat, precum și elevilor pentru interesul și participarea activă.

