Peste 10 tone de fructe uscate de import returnate de ANSA la frontieră

În urma controalelor fizice, efectuate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la punctele de trecere a frontierei, a fost depistat un lot neconform de amestec de fructe uscate (mere, caise, prune, vișine) de import, în cantitate de 10 500 kg.

Fructele prezentau semne vizibile de urme de mucegai, ceea ce contravine Hotărârii de Guvern 1523/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Fructe şi legume uscate (deshidratate)” . Potrivit Hotărârii ”fructele şi legumele uscate (deshidratate) destinate comerţului pentru consum uman trebuie să corespundă cerinţelor minimale de calitate : să fie lipsite de defecte care să le facă improprii pentru consum, curate, lipsite de impurităţi minerale vizibile pe suprafaţa produsului sau organoleptic perceptibile, lipsite de impurităţi metalice, lipsite de putregai sau alteraţii care să le facă improprii consumulu, fără urme vizibile cauzate de atacul de insecte, de acarieni sau de alţi paraziți, fără semne de fermentare, fără mucegaiuri, etc”.

Lotul a fost returnat producătorului și nu a fost admis pe piața Republicii Moldova. Astfel, niciun kilorgram de fructe uscate neconforme nu a ajuns la consumatori.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va aplica și în continuare măsuri riguroase de control la posturile de inspecție la frontieră, în vederea prevenirii introducerii pe piața Republicii Moldova a produselor alimentare neconforme și pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății consumatorilor.