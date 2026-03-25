Doi bărbați, condamnați pentru escrocherie de peste 1 milion de lei

Grație acțiunilor procedurale întreprinse de procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, recent, a fost emisă o sentință de condamnare în privința a doi bărbați – tată și fiu, cetățeni ai Ucrainei, implicați într-o schemă de escrocherie comisă în cadrul unui grup criminal organizat.

Potrivit probelor administrate, inculpații, acționând în coparticipare cu alte persoane în curs de identificare, au contactat telefonic un locuitor al municipiului Bălți, prezentându-se drept angajați ai poliției care ar investiga presupuse tranzacții financiare ilegale.

Invocând necesitatea „protejării” mijloacelor bănești prin transferarea acestora într-un loc sigur, victima a fost convinsă să transmită mijloacele financiare pe care le deținea pe conturi bancare unei persoane „de încredere”. Ulterior, la 17 decembrie 2025, unul dintre inculpați s-a deplasat în municipiul Bălți, unde a primit în preajma domiciliului părții vătămate, banii în lei moldovenești și valută străină.

În urma acțiunilor infracționale, victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, în sumă totală de 1 097 453 lei, informează procuratura.md

Instanța de judecată a constatat vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii de escrocherie, fiind stabilită pedeapsa pentru fiecare dintre ei – 5 ani și 3 luni de închisoare, cu amendă în mărime de 450 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor și mijloacelor financiare pe un termen de 2 ani.

Totodată, instanța a dispus: încasarea în mod solidar a prejudiciului material în sumă de 1 097 453 lei în beneficiul părții vătămate; încasarea prejudiciului moral de la fiecare inculpat; confiscarea telefoanelor mobile utilizate la comiterea infracțiunii, în folosul statului.

Inculpații au recunoscut integral vina solicitând judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată conform prevederilor legale la Curtea de Apel Nord.

Procuratura atenționează cetățenii să manifeste maximă prudență în cazul apelurilor telefonice de la persoane necunoscute care solicită transmiterea de bani sub diverse pretexte, inclusiv invocând calitatea de angajați ai instituțiilor statului. În caz de suspiciuni privind comiterea de fraude, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la 112, sau să se adreseze celui mai apropiat sediu al Poliției.