Valea Curechiului din Drochia, în plin proces de modernizare

Guvernul Republicii Moldova continuă modernizarea orașului Drochia prin investiții strategice orientate spre îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona de revitalizare Valea Curechiului, prin dezvoltarea infrastructurii urbane, crearea de spații publice moderne și sporirea mobilității urbane.

Aceste obiective sunt realizate în cadrul noului proiect de revitalizare urbană „Dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în zona de revitalizare Valea Curechiului”, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și cofinanțat de Primăria orașului Drochia.

Marți, 24 martie, la Primăria orașului Drochia a avut loc ședința de inițiere a lucrărilor, cu participarea reprezentanților ADR Nord, ai administrației publice locale, antreprenorului responsabil de execuția lucrărilor, proiectantului și altor actori implicați. În cadrul reuniunii au fost prezentate rolurile și responsabilitățile fiecărei părți, precum și mecanismele de cooperare necesare pentru implementarea eficientă a proiectului. Ulterior, participanții au efectuat o vizită în teren la obiectivele vizate.

Potrivit contractului de antrepriză, în valoare de 27,3 milioane de lei, semnat cu S.A. „Drumuri-Bălți”, va fi modernizată strada Alexandru cel Bun pe o lungime de 1,5 km, în vederea îmbunătățirii circulației, siguranței și conectivității intraurbane. De asemenea, va fi reamenajată curtea blocului locativ de pe strada Alexandru cel Bun, nr. 19, prin reabilitarea căilor de acces auto și pietonale, contribuind la sporirea confortului și accesibilității pentru cei circa 180 de locatari.

Totodată, vor fi create și echipate șapte stații moderne de transport public de-a lungul traseului modernizat, pentru creșterea accesibilității și confortului utilizatorilor. Acestea vor deservi aproximativ 2.500 de persoane lunar din zona de revitalizare, inclusiv elevi, cadre didactice și angajați ai instituțiilor sociale.

Investițiile vor avea un impact direct asupra a circa 4.500 de cetățeni care locuiesc în zona Valea Curechiului, dintre care aproximativ 22% sunt persoane cu dizabilități sau alte nevoi speciale. Din grupul-țintă al proiectului fac parte și instituții importante din zonă, precum Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, Instituția de Educație Timpurie nr. 9 „Mărțișor” și centrele de plasament. Beneficiarii finali ai proiectului sunt aproximativ 17.000 de locuitori ai orașului Drochia.

În anul 2024, sectorul Valea Curechiului a beneficiat de o investiție de circa 9,6 milioane de lei, alocată de Guvernul Republicii Moldova prin același fond, în cadrul primului proiect de revitalizare urbană implementat de ADR Nord. Ca urmare, zona a fost transformată semnificativ, fiind amenajate două terenuri de joacă, un teren de sport, o pistă de alergare, precum și un spațiu public de peste 20.000 mp. Totodată, au fost instalate echipamente urbane moderne și plantate sute de arbori și arbuști, contribuind la crearea unui mediu urban atractiv și funcțional pentru comunitate.