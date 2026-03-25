Copiii rămași fără ocrotire părintească vor primi îndemnizații mai mari, din 1 aprilie 2026

Guvernul a aprobat indexarea cu 6,84% a îndemnizațiilor zilnice pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, precum și a normelor de cheltuieli pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale, de la 1 aprilie 2026.

Indemnizațiile vor fi majorate după cum urmează: pentru zilele obișnuite – de la 25 lei la 27 lei; pentru ziua de naștere a copilului – de la 204 lei la 218 lei; pentru zilele de sărbătoare – de la 145 lei la 155 lei. De această măsură vor beneficia copiii plasați în servicii sociale precum asistența parentală profesionistă, casele de copii de tip familial, tutela/curatela, casele comunitare pentru copii în situație de risc și centrele de plasament pentru copiii separați de părinți, care sunt încadrați în instituții de învățământ. În anul 2025, 2399 de copii au beneficiat de această indemnizație.