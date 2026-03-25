Tariful la curentul electric nu v-a fi revăzut. ANRE invocă Starea de Urgență în energetică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a exclus de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 25 martie, proiectele care prevedeau reducerea tarifului la energia electrică, invocând incertitudinile din sectorul energetic, transmite stiri.md cu referire la realitatea.md

Or, la ședința ANRE din 25 martie urmau să fie aprobate tarifele mai mici la energia electrică. Pentru consumatorii din nordul Republicii Moldova, deserviții de FEE Nord, ANRE propunea un tarif de 3,95 lei, cu 5 bani mai mic decât în prezent.