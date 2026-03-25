Ziua Mondială a Apei marcată la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / GALERIE FOTO

Elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au marcat recent Ziua Mondială a Apei, printr-o serie de activități dedicate importanței acestei resurse.

La eveniment au participat elevii claselor a VIII-F, IX-F și a X-F, alături de profesoarele Valeria Manea, Lucia Bujor, Maria Sterenco și Inga Procopi. Prin prezentări, activități interactive și creații artistice, elevii au vorbit despre rolul apei în viața de zi cu zi.

Participanții au subliniat că apa este importantă pentru sănătate, natură și dezvoltare. Ei au transmis și un mesaj clar. Fiecare picătură contează.

Activitatea a avut scopul de a crește responsabilitatea față de mediu și de a încuraja un comportament mai atent față de resursele naturale. Elevii au arătat că protejarea apei înseamnă protejarea viitorului.