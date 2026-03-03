Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare

De către
OdN
-
0
88

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, al unei femei de 70 de ani. Infracțiunea a fost comisă de o femeie în vârstă de 67 de ani.

Prin sentința pronunțată, inculpata a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor din dosar, în seara zilei de 1 noiembrie 2025, victima se afla la domiciliul temporar al inculpatei, într-un apartament din municipiul Chișinău, unde participa la o pomenire, împreună cu alți invitați. Ulterior, au fost consumate băuturi alcoolice, iar după plecarea celorlalți invitați, în locuință au rămas doar inculpata și victima.

Între cele două a izbucnit un conflict spontan. După ce victima i-ar fi aruncat pisica inculpatei peste balcon, conflictul a escaladat rapid, inclusiv din cauza stării de ebrietate a femeilor. În timpul altercației, inculpata a lovit victima cu un cuțit de bucătărie în regiunea toracică.

Rănile provocate de inculpată au dus la moartea victimei, care a survenit la aproximativ 30-40 de minute după incident.

Inculpata nu și-a recunoscut vina, pledând nevinovată pe tot parcursul procesului.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în condițiile legii.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentZiua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova
Articolul următorUn șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.