Omor intenționat, la masa de pomenire – o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, al unei femei de 70 de ani. Infracțiunea a fost comisă de o femeie în vârstă de 67 de ani.

Prin sentința pronunțată, inculpata a fost condamnată la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor din dosar, în seara zilei de 1 noiembrie 2025, victima se afla la domiciliul temporar al inculpatei, într-un apartament din municipiul Chișinău, unde participa la o pomenire, împreună cu alți invitați. Ulterior, au fost consumate băuturi alcoolice, iar după plecarea celorlalți invitați, în locuință au rămas doar inculpata și victima.

Între cele două a izbucnit un conflict spontan. După ce victima i-ar fi aruncat pisica inculpatei peste balcon, conflictul a escaladat rapid, inclusiv din cauza stării de ebrietate a femeilor. În timpul altercației, inculpata a lovit victima cu un cuțit de bucătărie în regiunea toracică.

Rănile provocate de inculpată au dus la moartea victimei, care a survenit la aproximativ 30-40 de minute după incident.

Inculpata nu și-a recunoscut vina, pledând nevinovată pe tot parcursul procesului.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în condițiile legii.