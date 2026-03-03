Un șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer beat la volan, care a refuzat testarea alcoolscopică de către polițiștii care l-au oprit, informează procuratura.md

Șoferul, cu vârsta de 23 de ani, conducea Mercedesul cu farurile oprite, aproape de ora 10 noaptea. Fapta a avut loc în noiembrie 2025, atunci când după câteva beri acesta a ieșit „la o plimbare cu mașina” în drum spre orășelul Cupcini, din direcția unui sat din apropiere. Potrivit informațiilor din dosarul penal, trimis de procurori spre examinare Judecătoriei Edineț, acesta și-a mai sunat și un prieten din sat, ca să-l însoțească. Așa cum inspectorii de poliție l-au observat pe traseu, au pornit girofarul și l-au urmărit, pentru ca să-l oprească și să-l tragă la răspundere.

Tânărul, a oprit mașina abia la o benzinărie din centrul orășelului Cupcini. Mai mult decât atât, odată ajuns la benzinărie, acesta a coborât imediat din mașină și a încercat să fugă. Totuși, inspectorii de poliție l-au reținut și i-au cerut să prezinte actele permisive, precum și i-au cerut să fie supus testării alcoolscopice cu aparatul „Drager,” după ce i-au observat vorbirea incoerentă și mersul dezechilibrat.

Acesta a refuzat să prezinte documentele, așa cum nici nu avea deja permis auto, după ce a fost a doua oară condamnat, doar cu două luni înainte, pentru conducerea mașinii în stare de ebrietate (cu concentrație de alcool în sânge de 1,00 mg/l). Mai mult decât atât, contrar Codului penal, a refuzat verificarea stării de ebrietate, după care a fost reținut. Apoi, la solicitarea procurorilor din Edineț, acesta a fost plasat în arest preventiv, unde continuă să fie deținut.

În context, Procuratura le reamintește cetățenilor despre faptul că testarea alcoolscopică la solicitarea inspectorilor de patrulare este o prevedere legală, la care șoferii sunt obligați să se supună. Potrivit Codului penal, un astfel de refuz al șoferului se pedepsește cu amendă de până la 150.000 lei sau cu închisoare de la 2 la 5 ani.