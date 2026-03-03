11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady

De către
OdN
-
0
49
  Recent, 12 luptători soroceni, dintre care șapte din municipiu și cinci din satul Volovița, au participat la Turneul Internațional de lupte greco-romane desfășurat în orașul slovac Nesvady.
   La competiții au participat 37 de echipe din mai multe țări, iar echipa cu numele „Soroca”, reprezentată de discipolii antrenorilor Serghei Tâmco, Victor Vizitiu, Mihail Petrișin și Andrei Derenov a fost a doua în clasament, intrând în posesia Cupei pentru locul secund. În total luptătorii noștri au câștigat cinci medalii de aur (trei dintre acestea au fost obținute de luptătorii din Volovița), o medalie de argint (Volovița) și cinci medalii de bronz (o medalie Volovița). Bravo, sportivilor! Slavă antrenorilor!

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentUn șofer beat a refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare
Articolul următorGripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.