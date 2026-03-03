11 medalii au câștigat luptătorii soroceni la turneul internațional din orașul slovac Nesvady

Recent, 12 luptători soroceni, dintre care șapte din municipiu și cinci din satul Volovița, au participat la Turneul Internațional de lupte greco-romane desfășurat în orașul slovac Nesvady.

La competiții au participat 37 de echipe din mai multe țări, iar echipa cu numele „Soroca”, reprezentată de discipolii antrenorilor Serghei Tâmco, Victor Vizitiu, Mihail Petrișin și Andrei Derenov a fost a doua în clasament, intrând în posesia Cupei pentru locul secund. În total luptătorii noștri au câștigat cinci medalii de aur (trei dintre acestea au fost obținute de luptătorii din Volovița), o medalie de argint (Volovița) și cinci medalii de bronz (o medalie Volovița). Bravo, sportivilor! Slavă antrenorilor!