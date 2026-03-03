Gripa sezonieră: raionul Florești – cinci cazuri, raionul Soroca – un caz, timp de o săptămână

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel republican. În perioada 23 februarie – 1 martie 2026 (săptămâna 09/2026), au fost înregistrate 3789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă.

În această perioadă, au fost înregistrate 114 de cazuri de gripă sezonieră, cu 37% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna precedentă, distribuite astfel: 72 de cazuri în mun. Chișinău, câte 5 cazuri în Florești și Ialoveni, câte 4 cazuri în Bălți, Sângerei, Strășeni și Ștefan Vodă, 3 cazuri în Fălești, câte 2 cazuri în Călărași, Edineț și Orhei, câte un caz în Briceni, Căușeni, Criuleni, Râșcani, Soroca, Taraclia și Ungheni.

Totodată, în săptămâna 09/2026, au fost înregistrate 2 cazuri de COVID-19, informează ansp.md.

Specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului), respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise, realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare, adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii, menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.