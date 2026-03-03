Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova

Începând cu 1 ianuarie 2024, screeningul audiologic neonatal universal a devenit obligatoriu și gratuit, permițând depistarea timpurie a deficiențelor de auz și accesul rapid la tratamente și programe de reabilitare care pot schimba viața.

Cu aproximativ 20.000-25.000 de nașteri anual, reforma are un impact la nivel național asupra dezvoltării copiilor, abilităților de comunicare și incluziunii sociale.

În urma screeningului și a investigațiilor primare efectuate pentru aproximativ 24.000 de nou-născuți, surditatea a fost confirmată la 21 de copii cu diverse forme de pierdere a auzului. Toți acești copii au fost incluși în programe de reabilitare protetică, fie prin aparate auditive, fie prin implant cohlear, și beneficiază deja de reabilitare auditiv-verbală.

Pentru copiii cu pierdere moderată a auzului, aparatele auditive amplifică sunetele și susțin dezvoltarea limbajului. În cazurile de pierdere severă sau profundă a auzului, implantul cohlear stimulează direct nervul auditiv și permite creierului să proceseze sunetele. Atunci când implantarea și reabilitarea sunt realizate precoce, ideal înainte de vârsta de doi ani, copiii pot dezvolta abilități funcționale de vorbire și limbaj.

Programul se bazează pe investiții susținute de UNICEF și Guvernul Japoniei. În 2024, Ministerul Sănătății a distribuit 40 de dispozitive de screening neonatal către centrele perinatale din întreaga țară. Echipamentele, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, asigură faptul că toate maternitățile publice pot oferi servicii de screening.