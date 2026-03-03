Ziua Mondială a Auzului: screening universal pentru fiecare nou-născut din Republica Moldova

Ziua Mondială a Auzului 2026 este marcată pe 3 martie. Tema din acest an este „De la comunități la săli de clasă: îngrijirea auzului pentru toți copiii”, care promovează activități menite să prevină pierderea evitabilă a auzului la copii și să asigure identificarea și îngrijirea timpurie a copiilor cu probleme ale urechii sau auzului.
Fiecare nou-născut din Moldova beneficiază acum de un test auditiv înainte de externarea din maternitate, marcând o etapă importantă în serviciile de sănătate pentru copii.
Începând cu 1 ianuarie 2024, screeningul audiologic neonatal universal a devenit obligatoriu și gratuit, permițând depistarea timpurie a deficiențelor de auz și accesul rapid la tratamente și programe de reabilitare care pot schimba viața.
Cu aproximativ 20.000-25.000 de nașteri anual, reforma are un impact la nivel național asupra dezvoltării copiilor, abilităților de comunicare și incluziunii sociale.
În urma screeningului și a investigațiilor primare efectuate pentru aproximativ 24.000 de nou-născuți, surditatea a fost confirmată la 21 de copii cu diverse forme de pierdere a auzului. Toți acești copii au fost incluși în programe de reabilitare protetică, fie prin aparate auditive, fie prin implant cohlear, și beneficiază deja de reabilitare auditiv-verbală.
Pentru copiii cu pierdere moderată a auzului, aparatele auditive amplifică sunetele și susțin dezvoltarea limbajului. În cazurile de pierdere severă sau profundă a auzului, implantul cohlear stimulează direct nervul auditiv și permite creierului să proceseze sunetele. Atunci când implantarea și reabilitarea sunt realizate precoce, ideal înainte de vârsta de doi ani, copiii pot dezvolta abilități funcționale de vorbire și limbaj.
Programul se bazează pe investiții susținute de UNICEF și Guvernul Japoniei. În 2024, Ministerul Sănătății a distribuit 40 de dispozitive de screening neonatal către centrele perinatale din întreaga țară. Echipamentele, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei, asigură faptul că toate maternitățile publice pot oferi servicii de screening.
De la intervenție susținută la politică publică națională
Pe baza acestei infrastructuri consolidate, începând cu 1 ianuarie 2024, prin ordin al Ministrului Sănătății, screeningul audiologic neonatal universal a fost introdus ca investigație gratuită și obligatorie pentru toți nou-născuții din Republica Moldova.
„Depistarea timpurie a problemelor de auz la copii înseamnă șanse reale pentru dezvoltarea și integrarea lor ulterioară. Implementarea screeningului audiologic universal este o realizare importantă pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova”, declară Dorina Savoschin, șefa Serviciului Sănătatea Mamei și Copilului din cadrul Ministerului Sănătății.
În 2024, rata națională de acoperire a screeningului audiologic neonatal a atins 95,3%, un rezultat care se aliniază recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
„Scopul screeningului auditiv la nou-născuți este să ne aliniem standardelor internaționale: depistare până la o lună, diagnostic până la trei luni și intervenție până la șase luni”, explică Anghelina Chiaburu, șefa Centrului Republican de Audiologie, Protezare Auditivă și Reabilitare Medico-Pedagogică.
De ce este importantă depistarea timpurie a pierderii auzului?
Screeningul audiologic se efectuează în maternități, de regulă între 24 și 72 de ore de viață, înainte de externare. Procedura este nedureroasă, durează doar câteva minute și presupune introducerea unei sonde în urechea copilului pentru a înregistra răspunsul auditiv.
„Procedura ne permite să identificăm eventualele probleme de auz chiar de la naștere și să direcționăm rapid copilul către specialiști. Astfel, putem interveni la timp și schimba complet traiectoria de dezvoltare a copilului”, afirmă Ludmila Oclanschi, șefa Secției Nou-născuți din cadrul Institutului Mamei și Copilului.
Toate investigațiile necesare, aparatele auditive și implanturile cohleare sunt gratuite pentru copii, fiind acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
Pierderea auzului nediagnosticată la timp este asociată cu costuri publice ridicate pentru educație specială, servicii sociale și îngrijire medicală pe tot parcursul vieții. Prin depistare și intervenție timpurie, Republica Moldova reduce aceste costuri și crește șansele copiilor de a deveni adulți activi și independenți.
„Cu cât intervenția este realizată mai devreme, cu atât probabilitatea ca un copil să își dezvolte vorbirea în mod natural este mai mare. UNICEF contribuie astfel la asigurarea accesului universal la servicii de sănătate și la incluziunea socială a tuturor copiilor”, subliniază Angela Capcelea, Specialist Sănătate la UNICEF.
Un pas important către standardele europene
Introducerea screeningului audiologic neonatal universal aliniază Republica Moldova la standardele Uniunii Europene și la bunele practici internaționale în domeniul sănătății copilului. Programul demonstrează cum investițiile strategice și cooperarea dintre Guvern, UNICEF și sistemul medical pot genera schimbări structurale durabile, cu impact direct asupra vieții copiilor și familiilor acestora.
Implementarea screeningului audiologic universal a fost posibilă datorită investițiilor realizate în ultimii ani cu sprijinul UNICEF și asistența financiară a Guvernului Japoniei. Toate centrele perinatale din cadrul instituțiilor publice de sănătate au fost dotate cu echipamente moderne de screening audiologic neonatal și consumabilele necesare, iar personalul medical a beneficiat de instruire specializată oferită de echipa Centrului Republican de Audiologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului.
Aproximativ 90 de milioane de copii cu vârste între 5 și 19 ani trăiesc cu pierdere a auzului. Peste 60% dintre cazurile de pierdere a auzului la copii pot fi prevenite prin măsuri simple și eficiente de sănătate publică. Pentru copiii care trăiesc cu boli ale urechii sau pierdere a auzului, identificarea și îngrijirea timpurie sunt esențiale pentru a preveni efectele pe termen lung asupra dezvoltării, educației și oportunităților viitoare.