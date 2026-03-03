În această săptămână, locuitorii din raioanele Soroca și Florești beneficiază de screening pulmonar gratuit

De către
OdN
-
0
30

Locuitorii din mediul rural vor beneficia și în acest an de screening pulmonar gratuit, efectuat prin radiografie digitală mobilă, pentru depistarea activă a tuberculozei și a cancerului pulmonar. Serviciile sunt finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md

Astfel, săptămâna curentă, instalațiile radiologice mobile pentru examinarea cutiei toracice se află în diferite localități din raioanele Florești și Soroca, și anume: în intervalul 2–5 martie – în satul Temeleuți; în zilele de 2 și 3 martie – în satul Bădiceni; pe 4 martie – în satul Vâsoca; pe 5 martie – în satul Rudi; pe 6 martie – în satele Cosăuți și Gura Căinarului..

Pentru anul 2026, în fondul măsurilor de profilaxie sunt planificați 1,9 milioane de lei pentru prestarea serviciilor de screening pulmonar prin radiografie digitală mobilă.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

