Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane

Conform Media Sport, din selecționata Republicii Moldova care va participa la Campionatul European de lupte greco-romane U-23 fac parte și doi soroceni – vasilcoveanul Alexandru Solovei și volovițeanul Maxim Sarmanov, discipoli ai Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca, multipli câștigători și premianți al competițiilor republicane, europene și mondiale.

Astfel, la această ediție de campionat, care se va desfășura, în perioada 9-15 martie, în localitatea Zrenyanin, din Serbia Alex se va lupta în categoria de greutate 77 kilograme, iar Maxim în categoria de greutate 55 kilograme. Antrenorul celor doi este, în prezent, Mihai Cucul.