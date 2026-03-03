Doi soroceni vor apăra culorile Republicii Moldova la Campionatul European de lupte greco-romane

De către
OdN
-
0
34

Conform Media Sport, din selecționata Republicii Moldova care va participa la Campionatul European de lupte greco-romane U-23 fac parte și doi soroceni – vasilcoveanul Alexandru Solovei și volovițeanul Maxim Sarmanov, discipoli ai Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca, multipli câștigători și premianți al competițiilor republicane, europene și mondiale.

Astfel, la această ediție de campionat, care se va desfășura, în perioada 9-15 martie, în localitatea Zrenyanin, din Serbia  Alex se va lupta în categoria de greutate 77 kilograme, iar Maxim în categoria de greutate 55 kilograme. Antrenorul celor doi este, în prezent, Mihai Cucul.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

