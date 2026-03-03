Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali înregistrați

 Agenția Servicii Publice anunță lansarea a trei servicii noi digitale, de care pot beneficia gratuit antreprenorii individuali (freelancerii) înregistrați. Singura condiție obligatorie este ca aceștia să dețină o semnătură electronică validă.

Cele trei servicii noi, ce pot fi accesate online, fără a merge la ghișeu, sunt: Actualizarea datelor (modificarea/completarea datelor), Încetarea activității și Reînregistrarea activității de freelancer (reluarea activității).

Vei primi notificări despre modificările efectuate direct pe e-mail și în Cabinetul tău personal din EVO.

Ce trebuie să știi

  • Odată cu depunerea cererii de înregistrare, modificare, încetare sau reluare a activității, notificarea este transmisă automat către instituțiile antrenate – Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Național de Statistică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Casa Națională de Asigurări Sociale, etc..

  • La necesitate, freelancerul poate solicita online  Extrasul din Registrul de stat – freelancer. Documentul este generat automat în format electronic și poate fi descărcat din Cabinetul personal de pe portalul guvernamental EVO. Extrasul reflectă datele actuale ale antreprenorului independent. În cazul modificării datelor din Registrul de Stat al Unităților de Drept (RSUD) sau înregistrării încetării activității de freelancer toate extrasele obținute anterior vor fi nevalabile. La încetarea activității de freelancer Extrasul din RSUD nu mai poate fi solicitat.

Date statistice

La data de 02 martie 2026 în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) au fost înregistrați 1489 de antreprenori independenți (freelanceri).


