Pâinea te poate îngrășa chiar și în cantități mici

Explicația ține de metabolism. Cercetătorii au observat că organismul animalelor a început să consume mai puțină energie, ceea ce a dus la stocarea mai ușoară a grăsimilor. Cu alte cuvinte, problema nu a fost supraalimentarea, ci faptul că „motorul” metabolic a încetinit.

Mai mult, analiza a arătat că au fost activate mecanisme biologice care transformă carbohidrații în grăsime și că în ficat au apărut modificări asociate acumulării de lipide.

Carbohidrații, sub lupa cercetătorilor

Studiul vine într-un moment în care majoritatea recomandărilor nutriționale se concentrează pe reducerea grăsimilor, nu a carbohidraților. Totuși, cercetătorii spun că alimente precum pâinea, orezul sau produsele din făină pot avea un rol mai important decât se credea în procesul de îngrășare.

Un aspect interesant observat în experiment este că animalele au preferat în mod clar alimentele bogate în carbohidrați, renunțând la dieta lor obișnuită. Această preferință a contribuit la schimbări metabolice care au favorizat acumularea de grăsime, notează publicația de specialitate Sciencedaily.

Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele provin din teste pe animale, iar efectele asupra oamenilor trebuie confirmate prin studii suplimentare. În plus, modul în care pâinea este consumată – tipul de făină, combinațiile alimentare și stilul de viață – poate influența semnificativ rezultatele.

În concluzie, studiul nu demonstrează că pâinea trebuie eliminată complet din dietă, dar sugerează că impactul ei asupra metabolismului este mai complex decât simpla regulă a caloriilor și merită analizat mai atent.