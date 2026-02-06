Olimpiadele școlare reprogramate pentru 7–8 februarie, sunt iarăși amânate din cauza vremii nefavorabile

Olimpiadele școlare programate pentru zilele de 7 și 8 februarie la Soroca sunt amânate, în urma unei decizii luate la nivel republican, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. Elevii, profesorii și părinții au fost informați despre modificări, iar autoritățile educaționale au anunțat deja noul calendar de desfășurare a etapelor raionale.

Decizia de amânare vizează toate olimpiadele planificate pentru weekendul 7–8 februarie și a fost adoptată la nivel de republică, ca măsură de prevenție în contextul vremii nefavorabile, care ar putea afecta deplasarea în siguranță a elevilor și cadrelor didactice.

Potrivit informațiilor transmise instituțiilor de învățământ, concursurile vor fi reprogramate și organizate la nivel raional, în municipiul Soroca, la Liceul Teoretic „Petru Rareș”.

Astfel, noul calendar stabilit este următorul:

Joi, 12 februarie 2026 – Centrul LT „P. Rareș”

Ecologie – ora 11:00

Matematică – ora 12:00

Limba engleză – ora 12:00

Vineri, 13 februarie 2026 – Centrul LT „P. Rareș”

Limba franceză – ora 12:00

Informatică – ora 12:00

Reprezentanții sistemului educațional au solicitat instituțiilor să informeze în regim de urgență elevii participanți, cadrele didactice implicate și părinții, astfel încât toți cei vizați să fie la curent cu modificările operate.

Amânarea olimpiadelor vine ca o măsură logistică și de siguranță, în contextul condițiilor meteo dificile, urmând ca desfășurarea etapelor raionale să aibă loc conform noului grafic stabilit. Autoritățile educaționale vor reveni cu informații suplimentare privind evaluarea lucrărilor și organizarea comisiilor.