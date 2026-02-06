Dronă depistată în extravilanul satului Sofia, la vreo 30 kilometri de Soroca

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul.

În acest context, oamenii legii reamintesc populației să nu se apropie de obiecte suspecte, să nu le atingă, mute sau demonteze și să păstreze o distanță de siguranță. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat Poliția la numărul unic de urgență 112 și să respecte indicațiile forțelor de ordine până la sosirea echipelor specializate.

Cazul este documentat, iar circumstanțele urmează să fie stabilite de organele competente.