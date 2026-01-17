Narghileaua și durerile în piept, ce se întâmplă în corpul tău?

Tot mai mulți tineri aleg narghileaua pentru relaxare. Mulți spun că este mai blândă decât țigara. În realitate, după o sesiune de narghilea, unii simt dureri în piept. Fenomenul are explicații clare.

Narghileaua produce mult fum. Fumul nu dispare rapid. Tu îl inhalezi adânc și repetat. Plămânii primesc o cantitate mare de substanțe iritante. Mucoasa căilor respiratorii se inflamează. Apare senzația de arsură sau presiune în piept.

Fumul de narghilea conține monoxid de carbon. Cărbunii folosiți la ardere eliberează acest gaz. Monoxidul de carbon reduce oxigenul din sânge. Inima și plămânii lucrează mai intens. Tu simți oboseală, amețeală sau durere în piept. Studiile arată că după 30–60 de minute de narghilea, nivelul de monoxid de carbon poate fi mai mare decât după fumatul unei țigări.

Narghileaua te face să inhalezi mai mult fum decât crezi. O sesiune durează mult. Tragerile sunt dese și profunde. Volumul de fum inhalat crește semnificativ. Plămânii se suprasolicită. Apare senzația de strângere în piept.

Aromele și substanțele chimice irită bronhiile. Organismul reacționează prin contractarea lor. Respirația devine mai dificilă. Durerea apare mai ales la inspirație. Acest efect este mai frecvent la persoanele sensibile sau la cele care fumează rar.

Nicotina ajunge rapid în organism. Ea accelerează ritmul cardiac. Crește tensiunea. Inima bate mai repede. Tu poți simți palpitații și disconfort în piept, chiar dacă nu ai mai avut astfel de simptome.

Narghileaua influențează și starea psihică. Monoxidul de carbon și nicotina pot declanșa stare de neliniște. Corpul percepe mai intens senzațiile din piept. Durerea pare mai puternică decât este în realitate.

Exemplu concret. O narghilea fumată timp de o oră poate însemna inhalarea a zeci de litri de fum. Plămânii nu sunt adaptați la un astfel de volum într-un timp scurt.

Narghileaua nu este lipsită de efecte asupra sănătății. Durerile în piept reprezintă un semnal clar că organismul reacționează la fumul inhalat.